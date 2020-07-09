Beşiktaş Kasımpaşa bedava izle, Beşiktaş Kasımpaşa CANLI YAYIN

Sergen Yalçın: "Haftada 3 maç oynayacağız, 2-3 rotasyon normal. Rıdvan Yılmaz'ı dinlendiriyoruz. Geçen maç da oyundan çıkardık diye eleştiriler oldu. Hata yaptığı için değil sonrası düşündüğüm için oyundan çıkardım. Ayrıca performansa göre formalar da değişebilir, bunlar normal." pic.twitter.com/voZeSsbYwO



— Sporx (@sporx) July 9, 2020