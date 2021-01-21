Beşiktaş, Kartal'ı 1. Lig'e kiraladı

Beşiktaş, altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig kulüplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.



İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:



"Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz'ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz."



HASIC DE ÜMRANİYE'YE GİDİP GELDİ



Beşiktaş formasıyla bu sezon 2 maçta 35 dakika süre alan Kartal Kayra, Ajdin Hasic'in ardından son dönemde Ümraniyespor'a kiralanan bir başka siyah beyazlı genç oyuncu oldu.



