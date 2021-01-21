Beşiktaş, Kartal'ı 1. Lig'e kiraladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Kartal'ı 1. Lig'e kiraladı
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21 Ocak 2021 14:45
Beşiktaş, altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig kulüplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz'ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz."

HASIC DE ÜMRANİYE'YE GİDİP GELDİ

Beşiktaş formasıyla bu sezon 2 maçta 35 dakika süre alan Kartal Kayra, Ajdin Hasic'in ardından son dönemde Ümraniyespor'a kiralanan bir başka siyah beyazlı genç oyuncu oldu.



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