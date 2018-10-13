Beşiktaş, Karşıyaka'yı evinde devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 61-57 mağlup etti.Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki ilk galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.Pınar Karşıyaka, karşılaşmanın ilk bölümünde İlkan Karaman'ın skorer oyunuyla 6. dakikayı 7-3 üstün geçti. Ardından sayı üretmekte zorlanan konuk takım karşısında Kenan Sipahi, Benzing, Can Maxim Mutaf ve Samet Geyik ile basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 13-12 önde tamamladı.İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, hücumda tutuk kalan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Henry, Chatman, Gailius ve Berk İbrahim Uğurlu'nun kazandırdığı basketlerle 14. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 15-22. Daha sonra pota altından üst üste sayılar bulan ev sahibi takım, Burak Can Yıldızlı'nın basketiyle 18. dakikada öne geçti: 25-24. Son bölümde Gailius ile etkili olan rakibi karşısında serbest atış çizgisi ile boyalı alandan skor bulmaya devam eden Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 32-31 üstün gitti.Karşılaşmanın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 22. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 38-31. Ardından Marei'nin üst üste kaydettiği basketlerle oyunu dengeleyen ve farkı 2 sayıya indiren Pınar Karşıyaka'ya, Erkan Veyseloğlu ve Kenan Sipahi ile cevap veren Beşiktaş Sompo Japan, final periyoduna 51-47 önde girdi.Dördüncü çeyreğin ilk 4 dakika 45 saniyesinde 2 takım da skor üretemedi. Kalan bölümde Pınar Karşıyaka'nın Walker ile bulduğu basketlere Ömer Al ve Benzing ile karşılık vererek rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmadan 61-57 galip ayrıldı.