Beşiktaş, Karşıyaka'yı devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 79-67 mağlup etti.



Karşılıklı sayılarla başlayan maçta 6. dakika 12-10 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle geçildi. Lawson ve Whitehead'ın skorer oyunuyla üstünlük kuran konuk ekip, ilk periyodu 26-15 önde tamamladı.



İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş Icrypex, devreyi 37-30 önde kapadı.



Üçüncü periyotta Beşiktaş Icrypex, üstünlüğünü sürdürdü. 26'ncı dakikayı 49-40 önde geçen konuk ekip, son periyoda 8 sayı önde girdi: 52-60.



Final çeyreğinde Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu sayılarla farkı 4 sayıya (62-66) kadar düşürdü. Lawson'un 3 sayılık atışı ile rahatlayan Beşiktaş Icrypex, müsabakadan 79-67 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar ligde arka arkaya 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Orhan Çağrı Hekimoğlu



Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Yunus Sonsırma, Colson 17, M'Baye 10, Mahir Ağva 7, Berkan Durmaz 2, Murat Göktaş, Can Korkmaz, Burak Can Yıldızlı 2, Roll 17, Tyus 4



Beşiktaş Icrypex: Bone 6, Lawson 24, Jefferson 17, Mehmet Yağmur, Bluiett 6, Furkan Haltalı 8, Whitehead 18, Egehan Arna



1. Periyot: 15-26



Devre: 30-37



3. Periyot: 52-60





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