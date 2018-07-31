GEÇEN SEZON 28 MAÇTA 18 GOL ATTI

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı gönderip, kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için İran basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tahran Times gazetesi, Siyah-Beyazlılar'ın İranlı milli santrfor'ı renklerine bağlayacağını öne sürdü. Haberde, Ansarifard ile Beşiktaşlı yöneticilerin geçtiğimiz cumartesi günü görüşüp prensip anlaşmasına vardıkları ifade edildi.Yunan devi Olympiakos'ta forma giyen 28 yaşındaki golcünün, Beşiktaş'la ön protokol imzaladığı belirtilirken, "Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yunanistan ziyaretinde Ansarifard ve menajeriyle görüşüp, transfer için el sıkıştı" ifadesi kullanıldı. Hatırlanacağı üzere Kartal'ın Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz gece CNN Türk'e yaptığı açıklamada İspanyol golcü Negredo ile yolları ayıracaklarının sinyallerini vermişti.2016-2017 sezonunun devre arasında Panionios'tan 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında Olympiakos'a transfer olan Ansarifard, geçen sezon Pire ekibiyle çıktığı 28 maçta 18 gole imza atmıştı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan İranlı futbolcu, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da performansıyla göz doldurmuştu. Ansarifard, İran'ın grupta oynadığı 3 karşılaşmada da forma giyerken, turnuvayı 1 golle tamamlamıştı.