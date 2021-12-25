Beşiktaş, Karaveli ile bambaşka!

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın gidişinin ardından skoru kabullenmek yerine maçı çevirmeye konsantre olmaya başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Karaveli ile bambaşka!
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25 Aralık 2021 10:46
Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçen Önder Karaveli yönetiminde Beşiktaş, bambaşka bir kimliğe büründü.

Ligde 6. haftadan itibaren düşüşe geçen Beşiktaş, Yalçın'ın istifa ettiği Kasımpaşa karşılaşmasına kadar geçen sürede Şampiyonlar Ligi'nde mağlup duruma düştüğü 5 maçı kaybederken, öne geçtiği tek karşılaşma olan Ajax karşılaşmasından da 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Aynı süreçte ligde sadece Galatasaray ve Sivasspor'u yenen siyah-beyazlılar, Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta, geriye düşmesine rağmen mücadeleci oyunun etkisiyle 2 galibiyet, 1 beraberlik almayı başardı.


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