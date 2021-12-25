Beşiktaş, Karaveli ile bambaşka!

Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçen Önder Karaveli yönetiminde Beşiktaş, bambaşka bir kimliğe büründü.



Ligde 6. haftadan itibaren düşüşe geçen Beşiktaş, Yalçın'ın istifa ettiği Kasımpaşa karşılaşmasına kadar geçen sürede Şampiyonlar Ligi'nde mağlup duruma düştüğü 5 maçı kaybederken, öne geçtiği tek karşılaşma olan Ajax karşılaşmasından da 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.



Aynı süreçte ligde sadece Galatasaray ve Sivasspor'u yenen siyah-beyazlılar, Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta, geriye düşmesine rağmen mücadeleci oyunun etkisiyle 2 galibiyet, 1 beraberlik almayı başardı.





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