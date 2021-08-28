Beşiktaş Karagümrük CANLI İZLE, BJK Karagümrük maçı izle

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Beşiktaş - Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala mücadelede forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Salih, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed Musa

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.



İki takımın karşı karşıya geldiği son 10 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah beyazlı takım Karagümrük ile oynadığı son 10 maçın 7'sini kazanırken 1 maç iste beraberlikle bitti. Karagümrük ise bu maçlardan 2'sini galibiyetle tamamlamayı başardı.



Sergen Yalçın: "Herkes keyif veren bir Beşiktaş izlettireceğiz ve gerekli önlemleri alacağız" @ismailer_



🔹Dortmund hücumcu bir takım

🔹Ajax'ın teknik kapasitesi yüksek.

🔹Sporting defansif yönü güçlü https://t.co/T3hob75jds



— Sporx (@sporx) August 28, 2021

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Karagümrük karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Karagümrük arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Transfer dönemi içerisinde Larin için Beşiktaş ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Marsilya, Kanadalı golcü için siyah-beyazlı yönetime 6 milyon euroluk bir teklif daha iletti. Marsilya'nın teklifini geri çeviren Beşiktaş, Larin için 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti ve dolayısıyla Marsilya'nın teklifi transfer dönemi içerisinde üçüncü kez geri çevrilmiş oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Beşiktaş, Kanadalı futbolcuyu imza için ikna etmekte zorlanıyor. 26 yaşındaki Kanadalı futbolcu senelik 2 milyon 250 bin euro talep ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 1.5 milyon euro artı başarı bonusları önerdi. Geride bıraktığımız sezonda 23 gol, 6 asistle tamamlayan Larin, bu sezon çıktığı 2 maçta 1 gol kaydetti.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax karşısındaki şanslarını değerlendirdi. (Hürriyet/İsmail Er) Avrupa kupalarında oynayacakları maçların ülke puanı için de çok önemli olduğunu belirten Yalçın, "Turnuvaya kadar eksiklerimizi tamamlayacağız. Hem izleyenlere keyif veren hem de hedefine ulaşan bir takım olacağız" ifadelerini kullandı. Tüm rakiplerinin güçlü olduğunu ifade eden Yalçın, "Dortmund; Haaland, Malen ve Thorgan Hazard gibi etkili hücumculara sahip. Sporting defansif yönü güçlü bir takım. Ajax'ın teknik kapasitesi yüksek. Üç rakibimize karşı da çok dikkatli oynayacağız. Rakiplerimizin durumunu biliyoruz, gereken tedbirleri alacağız" diye konuştu.Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar stoper transferi için geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalarda "Montero için teklif yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen Montero, 1123 dakika sahada kaldı.Hafta içi yapılan antrenmalardaki yüksek performansıyla dikkat çeken Batshuayi ve Teixeira'yı Karagümrük maçında ilk 11'de görevlendirecek olan Sergen Yalçın iki futbolcu ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi. Batshuayi ve Teixeira ile yaptığı görüşmede iki futbolcuya olan güvenini dile getiren Sergen Yalçın, "Tam zamanında formayı almanız gereken yerdeyiz! Size tüm takım güveniyor ve Beşiktaş'a katkı sağlayacağınıza inancımız tam. İyi bir başlangıç taraftarımızın da desteği sizinle olacak" dedi. Yabancı kuralından dolayı sahaya üç Türk Ersin, Rıdvan ve Salih üçlüsü ile çıkacak olan Sergen Yalçın, Atiba'yı yedek kulübesine çekecek.Son şampiyon Beşiktaş, Süper Süper Lig'in 3. haftasında Vava- Cars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Karamgümrük maçı öncesi oyuncularını, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Milli araya moralli girmek için üç puan almaya mecburuz. Bu maçta kayıp istemiyorum" diye uyardı.