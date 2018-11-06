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Beşiktaş, kara bulutları dağıtmak istiyor

Hem ligde hem de Avrupa'da beklenenin altında bir görüntü sergileyen Beşiktaş, perşembe günkü Genk maçına yara sarmak için çıkacak. Kartal, Belçika ekibini devirip takımın üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor.

Beşiktaş, kara bulutları dağıtmak istiyor
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06 Kasım 2018 05:53
Bu sezon yer aldığı 2 kulvarda da beklentilerin altında kalan Beşiktaş, eski parlak günlerini arıyor... Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde ilk kez bu kadar büyük düşüş yaşayan Kara Kartal, ligde 1-0 kaybettiği Başakşehir maçının ardından Avrupa'da Genk'le oynayacağı karşılaşmaya yara sarmak için çıkacak. Dün yapılan takım çalışması öncesinde oyuncularını etrafına toplayan teknik direktör Şenol Güneş'in, Belçika ekibiyle deplasmanda oynayacakları karşılaşmadan mutlak galip ayrılmaları gerektiğini ilettiği kaydedildi.

Oyunculardan ortak karar...

Son dönemlerde takımdan ayrılan yıldızların yerine alınan isimlerden beklediği kadar verim alamayan Güneş, Vodafone Park'ta 4-2 kaybettikleri Genk'i bu kez devirip kulübün üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtıp cumartesi günü Sivasspor'la oynayacakları karşılaşma öncesinde moral depolamayı hedefliyor. Güneş'in uyarılarına ek olarak alınan kötü sonuçlar sebebiyle kendi aralarında da toplantı yapan futbolcuların, olumsuz gidişatı değiştirmek için Genk karşısında ellerinden gelenin fazlasını yapıp ekstra motivasyonla oynama konusunda fikir birliğine vardığı öğrenildi.



Umutlar sonuca bağlı

Takımdaki olumsuz gidişat sebebiyle taraftarın hedefi haline gelen yönetim de takımdan Genk karşısında galibiyet bekliyor. I Grubu'nda 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 3 puanla 4. sırada bulanan Kara Kartal'ın üst tur umutlarını sürdürebilmek için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Genk'in ardından 29 Kasım'da Sarpsborg deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, gruptaki son maçını Vodafone Park'ta 13 Aralık'ta Malmö karşısında oynayacak.

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