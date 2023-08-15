Beşiktaş KAP'a açıkladı: Milot Rashica

Beşiktaş Transfer Haberleri Son Dakika: Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Rashica'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş KAP'a açıkladı: Milot Rashica
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15 Ağustos 2023 23:02
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 23:03
Beşiktaş Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

OYUNCU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

G.SARAY RAKAMLARI

2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı. 

 
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