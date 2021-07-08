Beşiktaş, kampı İspanya'da sürdürecek

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını İspanya'da sürdürecek.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, ikinci etap hazırlıkları için İspanya'nın Alicante şehrini seçti.



Siyah-beyazlılar, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Alicante şehrinde Hotel Barcelo La Nucia Palms Otel'in tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.



Beşiktaş, bu kapsamda La Nucia kasabasında üç hazırlık maçı oynayacak.



Siyah-beyazlıların İspanya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:



- 27 Temmuz Salı



20.00 Beşiktaş-Mallorca



- 31 Temmuz Cumartesi



20.00 Beşiktaş-Levante



- 4 Ağustos Çarşamba



20.00 Beşiktaş-Getafe



