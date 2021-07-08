Beşiktaş, kampı İspanya'da sürdürecek

Son şampiyon Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını İspanya'da yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, kampı İspanya'da sürdürecek
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08 Temmuz 2021 23:19
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını İspanya'da sürdürecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, ikinci etap hazırlıkları için İspanya'nın Alicante şehrini seçti.

Siyah-beyazlılar, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Alicante şehrinde Hotel Barcelo La Nucia Palms Otel'in tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, bu kapsamda La Nucia kasabasında üç hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların İspanya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

- 27 Temmuz Salı

20.00 Beşiktaş-Mallorca

- 31 Temmuz Cumartesi

20.00 Beşiktaş-Levante

- 4 Ağustos Çarşamba

20.00 Beşiktaş-Getafe


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