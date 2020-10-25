Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı!

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.
Siyah - beyazlılarda Dorukhan Toköz ile Adem Ljajic kadroda yer alırken, karantinada olan Mensah ve sakatlıkları bulunan Atakan Üner ile Ajdin Hasic kafileye dahil edilmedi.
Beşiktaş'ın açıkladığı kadrosu şu şekilde;
Siyah - beyazlılarda Dorukhan Toköz ile Adem Ljajic kadroda yer alırken, karantinada olan Mensah ve sakatlıkları bulunan Atakan Üner ile Ajdin Hasic kafileye dahil edilmedi.
Beşiktaş'ın açıkladığı kadrosu şu şekilde;