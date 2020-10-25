Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı!

Beşiktaş, Denizlispor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı!
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25 Ekim 2020 13:06
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

Siyah - beyazlılarda Dorukhan Toköz ile Adem Ljajic kadroda yer alırken, karantinada olan Mensah ve sakatlıkları bulunan Atakan Üner ile Ajdin Hasic kafileye dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın açıkladığı kadrosu şu şekilde;



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