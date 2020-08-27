Beşiktaş Kalinic'in bonservisi için teklif yaptı

Beşiktaş Atletico Madrid'e Kalinic için bonservisini ödeme teklifinde bulundu. Hem İspanyol kulübü, hem de Kalinic teklifi değerlendiriyor.

Beşiktaş Kalinic'in bonservisi için teklif yaptı
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27 Ağustos 2020 02:01
Beşiktaş'ın bonservisi Atletico Madrid'de olan Hırvat forvet Nikola Kalinic için teklif yaptığı ortaya çıktı.

SkyItalia'nın haberinde Kalinic'i kadrosuna katmak için çalışmalar sürdüren Beşiktaş'ın oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid ile pazarlık masasında olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem Atletico Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.

Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan Nikola Kalinic, çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetmişti. Atletico Madrid'in önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Kalinic'in yeni sezon öncesi farklı bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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