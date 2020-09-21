Beşiktaş, Kalinic'e rest çekti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda takıma yeni bir forvet ve sağ bek kazandırmak için yoğun çalışma içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu iki konuda istediğini bir türlü alamamıştı. Hücum hattında; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis, Papiss Cisse ve Oumar Niasse'den sonuçla ayrılamayan Kara Kartal, Nikola Kalinic'in üzerine yoğunlaştı. Bu iki bölgedeki eksiklerle çıkılan Antalyaspor karşılaşmasında bırakılan puanlar ve uzun süredir temas halinde bulunulan Antalyasporlu Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transfer olması sonrasında eleştirilerin artırılması sonrasında yönetim, takviye çalışmalarına hız verdi.



Kalinic'e büyük rest



Transferi için Atletico Madrid'le yollarını ayırması beklenen Nikola Kalinic'le menaceri aracılığıyla Antalya maçının ardından temas kuran yönetim, Hırvat golcüden en kısa sürede kulübüyle bağlarını koparmasını istedi. Beşiktaşlı idarecilerin, önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu transferde sonuç alınamazsa listesindeki diğer isimlere yönelecekleri restini de çektiği belirtildi.



Alternatif yaratılacak...



Sağ bek için uzun süredir görüşülen Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Roma'nın 29 yaşındaki oyuncusu Davide Santon için yeniden görüşmelere başladı. Douglas'ın kadro dışı bulunması sebebiyle sağ bekte alternatif için Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın da hedefler arasına eklendiği bildirildi.



Takviye bütçesi artıyor...



Normal şartlarda transfer görüşmelerinde maliyeti düşürmek için oldukça sakin kalan yönetim, takımdaki düşüş sonrasında bu konuda daha agresif olacak. Transfer döneminin bitimine kısıtlı süre kalması sebebiyle Siyah-Beyazlılar, yeni haftada Mirin ve Douglas'ı gönderip yabancı kontenjanında açacağı boşluğu; forvet ve sağ bek için kullanacak. Yönetimin, transfer için ayrılan kısıtlı bütçeyi, artırması da bekleniyor.



