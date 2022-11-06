Beşiktaş kalesini yine kapatamadı

Süper Lig'in en çok gol yiyen ekipleri arasında yer alan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da kalesini gole kapatamadı.



Derbi öncesindeki 12 haftalık süreçte 16 gol yiyen siyah-beyazlılar, ligde sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.



Derbinin ardından Beşiktaş'ın ligde yediği gol sayısı 18 oldu.



