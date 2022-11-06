Beşiktaş kalesini yine kapatamadı

Süper Lig'in en çok gol yiyen ekipleri arasında yer alan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da kalesini gole kapatamadı.
Derbi öncesindeki 12 haftalık süreçte 16 gol yiyen siyah-beyazlılar, ligde sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
Derbinin ardından Beşiktaş'ın ligde yediği gol sayısı 18 oldu.
Derbi öncesindeki 12 haftalık süreçte 16 gol yiyen siyah-beyazlılar, ligde sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
Derbinin ardından Beşiktaş'ın ligde yediği gol sayısı 18 oldu.