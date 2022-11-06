Beşiktaş kalesini yine kapatamadı

Bu sezon kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, derbide de bu durumu değiştiremedi. Şenol Güneş'in öğrencileri kalelerinde 2 gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş kalesini yine kapatamadı
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06 Kasım 2022 01:35
Süper Lig'in en çok gol yiyen ekipleri arasında yer alan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Derbi öncesindeki 12 haftalık süreçte 16 gol yiyen siyah-beyazlılar, ligde sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Derbinin ardından Beşiktaş'ın ligde yediği gol sayısı 18 oldu.

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