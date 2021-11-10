Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş ligde oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı ve ağlarında toplam 15 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip girdiği pozisyonların sadece yüzde 17'sini golle sonuçlandırabildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor
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10 Kasım 2021 12:00
Son haftalarda takım olarak beklentilerin altında kalan Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ligde oynadığı son 8 maçın hiçbirinde kalesini rakip forvetlere kapatamadı ve ağlarında 15 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip girdiği pozisyonların sadece yüzde 17'sini golle sonuçlandırabildi. Ceza sahası içerisinde 106 kez gol girişiminde bulunan Kara Kartal, bunların sadece 16'sında ağları sarstı. Ceza sahası dışından ise 68 denemede 5 kez fileleri havalandırdı.


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