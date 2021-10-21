Beşiktaş, kalesini gole kapatamıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon karşısında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş, son dönemde kalesini gole kapatamıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, kalesini gole kapatamıyor!
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21 Ekim 2021 09:29
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında kendi sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayan ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, son dönemde kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

LİGE İYİ BAŞLAMIŞTI

9 haftası geride kalan Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, ilk 4 hafta kalesini gole kapatarak önemli bir başarı yakalamıştı. Beşiktaş, 5. haftadan itibaren ise ligde oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Siyah-Beyazlılar bu dönemde Sivasspor'dan 1, Antalyaspor ve Altay'dan 2, Adana Demirspor ve Başakşehir'den ise 3 golü kalesinde gördü.



DEVLER LİGİ'NDE 3 MAÇTA 8 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde ise aradığını bulamayan Beşiktaş, oynadığı 3 maçta kalesinde 8 gole çare bulamadı. Kartal, Borussia Dortmund ve Ajax'ın 2 golüne engel olamazken, Sporting Lizbon'dan 4 gol yedi.

İşte Beşiktaş'ın söz konusu süreçte ligde ve Avrupa'da oynadığı maçlar:

Süper Lig:

Antalyaspor 2-3 Beşiktaş
Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor
Altay 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Sivasspor
Başakşehir 3-2 Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi:

Beşikaş 1-2 Borussia Dortmund
Ajax 2-0 Beşiktaş
Beşiktaş 1-4 Sporting Lizbon


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