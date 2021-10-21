Beşiktaş, kalesini gole kapatamıyor!

LİGE İYİ BAŞLAMIŞTI

DEVLER LİGİ'NDE 3 MAÇTA 8 GOL

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında kendi sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayan ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, son dönemde kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.9 haftası geride kalan Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, ilk 4 hafta kalesini gole kapatarak önemli bir başarı yakalamıştı. Beşiktaş, 5. haftadan itibaren ise ligde oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Siyah-Beyazlılar bu dönemde Sivasspor'dan 1, Antalyaspor ve Altay'dan 2, Adana Demirspor ve Başakşehir'den ise 3 golü kalesinde gördü.Şampiyonlar Ligi'nde ise aradığını bulamayan Beşiktaş, oynadığı 3 maçta kalesinde 8 gole çare bulamadı. Kartal, Borussia Dortmund ve Ajax'ın 2 golüne engel olamazken, Sporting Lizbon'dan 4 gol yedi.Antalyaspor 2-3 BeşiktaşBeşiktaş 3-3 Adana DemirsporAltay 2-1 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 SivassporBaşakşehir 3-2 BeşiktaşBeşikaş 1-2 Borussia DortmundAjax 2-0 BeşiktaşBeşiktaş 1-4 Sporting Lizbon