Beşiktaş, kalesini gole kapatamıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında kendi sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayan ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, son dönemde kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.
LİGE İYİ BAŞLAMIŞTI
9 haftası geride kalan Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, ilk 4 hafta kalesini gole kapatarak önemli bir başarı yakalamıştı. Beşiktaş, 5. haftadan itibaren ise ligde oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Siyah-Beyazlılar bu dönemde Sivasspor'dan 1, Antalyaspor ve Altay'dan 2, Adana Demirspor ve Başakşehir'den ise 3 golü kalesinde gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 3 MAÇTA 8 GOL
Şampiyonlar Ligi'nde ise aradığını bulamayan Beşiktaş, oynadığı 3 maçta kalesinde 8 gole çare bulamadı. Kartal, Borussia Dortmund ve Ajax'ın 2 golüne engel olamazken, Sporting Lizbon'dan 4 gol yedi.
İşte Beşiktaş'ın söz konusu süreçte ligde ve Avrupa'da oynadığı maçlar:
Süper Lig:
Antalyaspor 2-3 Beşiktaş
Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor
Altay 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Sivasspor
Başakşehir 3-2 Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi:
Beşikaş 1-2 Borussia Dortmund
Ajax 2-0 Beşiktaş
Beşiktaş 1-4 Sporting Lizbon
LİGE İYİ BAŞLAMIŞTI
9 haftası geride kalan Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, ilk 4 hafta kalesini gole kapatarak önemli bir başarı yakalamıştı. Beşiktaş, 5. haftadan itibaren ise ligde oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Siyah-Beyazlılar bu dönemde Sivasspor'dan 1, Antalyaspor ve Altay'dan 2, Adana Demirspor ve Başakşehir'den ise 3 golü kalesinde gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 3 MAÇTA 8 GOL
Şampiyonlar Ligi'nde ise aradığını bulamayan Beşiktaş, oynadığı 3 maçta kalesinde 8 gole çare bulamadı. Kartal, Borussia Dortmund ve Ajax'ın 2 golüne engel olamazken, Sporting Lizbon'dan 4 gol yedi.
İşte Beşiktaş'ın söz konusu süreçte ligde ve Avrupa'da oynadığı maçlar:
Süper Lig:
Antalyaspor 2-3 Beşiktaş
Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor
Altay 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Sivasspor
Başakşehir 3-2 Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi:
Beşikaş 1-2 Borussia Dortmund
Ajax 2-0 Beşiktaş
Beşiktaş 1-4 Sporting Lizbon