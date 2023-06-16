Beşiktaş kaleci transferi yapmayacak!

Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isterken kaleci transferi yapmayı düşünmüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş kaleci transferi yapmayacak!
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16 Haziran 2023 13:02
Beşiktaş'ta gelecek sezon kaleci rotasyonunun nasıl olacağı merak konusuydu.

Bu doğrultuda geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Mert Günok, bir aksilik olmazsa takımın birinci kalecisi olacak.

Yaşadığı form düşüşü sonrasında şans bulmakta zorlanan Ersin Destanoğlu ise süre bulacağı bir kulübe gitmek istiyor. Ersin için yönetim izin vermiş durumda.

Bu arada Mert'in yedeği Emre Bilgin olacak. Yani Siyah-Beyazlılar, 1 numaraya transfer yapmayacak.

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