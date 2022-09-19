YABANCI KALECİ GÜNDEME GELDİ

UZUN VADELİ ADAYLAR BELİRLENECEK

ERSİN'İN TEPKİSİ

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'yla ilgili verilen karar ve ardından yaşananlar gündeme oturdu. 2 hafta kesik yiyen genç eldiven, kaleyi devralmasının ardından yediği hatalı gollerle dikkat çekti. Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu krizinde çözümü transferde buldu.Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in performansları sonrası Beşiktaş kaleci transferi yapma kararı aldı. Yabancı kuralına rağmen kaleyi yabancı bir isme emanet etme fikri de gündemde.Siyah-beyazlıların devre arası için tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmayı düşünmeye başladığı ifade edildi. Mert Günok'un da yaşı ilerlediği için daha uzun vadeli adaylar belirlenecek.Bu arada Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu taraftarlara kırgın. Ersin Destanoğlu taraftarların kendisini anlamadığını savunurken, "Beni anlamayıp üstüme geliyorlar" dediği belirtildi.