Beşiktaş, kaleci Gökhan Akkan'ı istiyor

Beşiktaş, kaleci Gökhan Akkan'ın transferi için Rizespor ile masaya oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, kaleci Gökhan Akkan'ı istiyor
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04 Eylül 2020 12:57
Loris Karius ile yolların ayrılmasın ardından yola genç kaleci Ersin Destanoglu ile devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın raporu doğrultusunda ilk hamle yapıldı.

Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Gökhan Akkan'ın transferi için Rizespor ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetim, milli kaleci ile de prensip anlaşmasına vardı.

Rizespor Başkanı da Beşiktaş'ın Gökhan'ı istediğini doğrulayarak, "Beşiktaş, kalecimiz Gökhan Akkan'ı istiyor ancak bizim Gökhan'ı bırakmaya pek niyetimiz yok. Beşiktaş para verir mi, vermez mi onu da bilmiyorum. Beşiktaş istiyor ancak Gökhan'ın bu sezon takımda kalmasında hem kendisi adına hem de Rizespor adına büyük fayda var. Bence Gökhan'ın seneye gitmesi daha mantıklı" ifadelerini kullandı.



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