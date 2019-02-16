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Beşiktaş, Kagawa'nın tişörtünü çıkardı

Beşiktaş'ta Shinji Kagawa çılgınlığı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, şimdi de Kagawa'ya özel tişört çıkarttı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Kagawa'nın tişörtünü çıkardı
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16 Şubat 2019 16:50
Beşiktaş, ara transfer döneminde Alman devi Dortmund'dan kadrosuna kattığı Sjinhi Kagawa'nın tişörtünü çıkarttı.

Siyah-beyazlı formayı giydiği ilk karşılaşmada (Antalyaspor) 2 gol birden atarak taraftarı mest eden Kagawa'ya ilgi kısa sürede büyümüş, Japon turistler Beşiktaş stadına ve ürünlerine adeta akın etmişti.

Gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi duruma kayıtsız kalmadı ve Kagawa hayranları için Beşiktaş ve Japonya bayraklarının tasarımda kullandığı bir tişört çıkardı.

Üzerinde "Samurai of The Bosphorus - Shinji Kagawa" yazan tişört, bundan böyle Kartal Yuvası'nda taraftarları bekliyor. Ayrıca tişörtün fiyatı 70 TL olarak belirlendi.



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