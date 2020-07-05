Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye indi

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye indi
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05 Temmuz 2020 18:21
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında yarın (6 Temmuz) Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Kayseri Havalimanı'nda bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takım otobüsünden inerek kendisine çiçek veren çocuk taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.



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