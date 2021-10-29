Beşiktaş kafilesi Hatay'da

Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş, şehre geçiş yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş kafilesi Hatay'da
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29 Ekim 2021 18:44
Süper Lig'in 11. haftasında yarın (30 Ekim) Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, kente geldi.

Özel uçakla Hatay Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar karşılarken, kafile konaklayacağı otele geçip, maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.




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