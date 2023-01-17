Beşiktaş kafilesi Ankara'da

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, Ankara'ya geldi.
Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla hareket ettiği Ankara'ya, bir saatlik yolculuğun sonunda ulaştı.
Esenboğa Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından çiçeklerle karşılanan kafile, daha sonra kara yoluyla kamp yapacağı otele geçti.
Eryaman Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması saat 17.45'te başlayacak.
Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla hareket ettiği Ankara'ya, bir saatlik yolculuğun sonunda ulaştı.
Esenboğa Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından çiçeklerle karşılanan kafile, daha sonra kara yoluyla kamp yapacağı otele geçti.
Eryaman Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması saat 17.45'te başlayacak.
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