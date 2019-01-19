GÜNEŞ'TEN YANIT!

Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme önermesinin ardından TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'undan eleştiri geldi.Çilingiroğlu, yaptığı açıklamada, "Şenol Güneş'e sözleşme teklif edilmesi çok yanlış. Beşiktaş'ın kadrosunu benim 12 yaşındaki çocuğuma versen geçen sezon 4. olmaz. Şenol Güneş sürekli bahane üreten, bazne ne dediği anlaşılmayan bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.Güneş, siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada kendisini eleştiren yorumculara dair, "Bu tip itibarı olmayan düşüncelere ve kişilere değer vermeyin. Onların zaten amacı gündem oluşturma." diyerek görüşünü aktarmıştı.