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"Beşiktaş kadrosunu çocuğuma versen 4. olmazdı!"

Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Şenol Güneş'e yeni sözleşme önerilmesini sert bir dille eleştirdi.

'Beşiktaş kadrosunu çocuğuma versen 4. olmazdı!'
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19 Ocak 2019 22:27
Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme önermesinin ardından TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'undan eleştiri geldi.

Çilingiroğlu, yaptığı açıklamada, "Şenol Güneş'e sözleşme teklif edilmesi çok yanlış. Beşiktaş'ın kadrosunu benim 12 yaşındaki çocuğuma versen geçen sezon 4. olmaz. Şenol Güneş sürekli bahane üreten, bazne ne dediği anlaşılmayan bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ'TEN YANIT!

Güneş, siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada kendisini eleştiren yorumculara dair, "Bu tip itibarı olmayan düşüncelere ve kişilere değer vermeyin. Onların zaten amacı gündem oluşturma." diyerek görüşünü aktarmıştı.

 

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