Beşiktaş kadrosunda büyük değişiklik!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Antalyaspor karşılaşması öncesinde kadroda büyük değişime gidecek.
Siyah-Beyazlılar, hafta başında 2-0 kaybettikleri Gaziantep karşılaşmasına; Mert Günok, Onur Bulut, Joe Worrall, Necip Uysal, Arthur Masuaku, Milot Rashica, Al Musrati, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Ernest Muci ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıkmıştı.
Elde edilen mağlubiyet sebebiyle kadroda değişim kararı alan teknik direktör Fernando Santos, bu duruma 3 cezalı ismin de eklenmesiyle birlikte Antalyaspor karşılaşması öncesinde birçok oyuncuda değişime gidecek. Necip Uysal, Artur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın sarı kart cezalısı olması sebebiyle peş peşe değişimler olacak.
SALİH UÇAN DÖNÜYOR
Kalede yine Mert'i görevlendirecek olan Santos'un, savunma dörtlüsünü tamamen değiştirmesi bekleniyor. Deneyimli hocanın, Antalyaspor karşısında geri dörtlüyü; Jonas Svennson, Tayyip Talha, Omar Collley ve Zaynutdinov'dan oluşturması planlanıyor.
Orta sahada; Gedson Fernandes ve Ernest Muci'yi kullanmayı sürdürecek olan Santos, Al Musrati yerine sakatlıktan kurtulan Salih Uçan'ı sahaya sürecek.
İleri bölgede de değişime imza atmayı planlayan Santos, en ileride Semih Kılıçsoy'la Milot Rashica'ya görev verip ekstra olarak bu kez Cenk Tosun'u 11'e yazacak.
Siyah-Beyazlılar, hafta başında 2-0 kaybettikleri Gaziantep karşılaşmasına; Mert Günok, Onur Bulut, Joe Worrall, Necip Uysal, Arthur Masuaku, Milot Rashica, Al Musrati, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Ernest Muci ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıkmıştı.
Elde edilen mağlubiyet sebebiyle kadroda değişim kararı alan teknik direktör Fernando Santos, bu duruma 3 cezalı ismin de eklenmesiyle birlikte Antalyaspor karşılaşması öncesinde birçok oyuncuda değişime gidecek. Necip Uysal, Artur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın sarı kart cezalısı olması sebebiyle peş peşe değişimler olacak.
SALİH UÇAN DÖNÜYOR
Kalede yine Mert'i görevlendirecek olan Santos'un, savunma dörtlüsünü tamamen değiştirmesi bekleniyor. Deneyimli hocanın, Antalyaspor karşısında geri dörtlüyü; Jonas Svennson, Tayyip Talha, Omar Collley ve Zaynutdinov'dan oluşturması planlanıyor.
Orta sahada; Gedson Fernandes ve Ernest Muci'yi kullanmayı sürdürecek olan Santos, Al Musrati yerine sakatlıktan kurtulan Salih Uçan'ı sahaya sürecek.
İleri bölgede de değişime imza atmayı planlayan Santos, en ileride Semih Kılıçsoy'la Milot Rashica'ya görev verip ekstra olarak bu kez Cenk Tosun'u 11'e yazacak.