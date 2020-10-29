Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda ayrılık geldi

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda ligde oynanan 11 maç sonrası galibiyet alınamayınca ayrılık kararı geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda ayrılık geldi
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29 Ekim 2020 16:28
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Mustafa Suphi Doğancı ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Temmuz ayından bu yana kadın voleybol takımımızda başantrenörlük görevini yürüten M. Suphi Doğancı ile yapılan görüşmeler sonrasında başantrenörlük görevinden ayrılması konusunda mutabakata varılmıştı. M. Suphi Doğancı'ya bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Misli.com Sultanlar Ligi'nde çıktığı 11 maçı da kaybetti.



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