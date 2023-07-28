Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni isim sponsoru Ayos oldu

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ayos Holding ile isim sponsorluğu anlaşması imzalandığını duyurdu.

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni isim sponsoru Ayos oldu
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28 Temmuz 2023 20:42
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, isim ve forma göğüs sponsorluğu için Ayos Holding ile anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon büyük hedeflerle yola çıkan kadın voleybol takımımızın isim ve göğüs sponsoru Ayos oldu. Ayos logosu, 2023-2024 sezonunda Sultanlar Ligi maçlarında formamızın göğsünde yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak Ayos'a, 'Büyük ailemize hoş geldin.' diyor ve gücümüze güç kattığı için teşekkür ediyoruz." denildi.

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