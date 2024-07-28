Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Derya Güç'ü transfer etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Derya Güç'ü transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 2 yılı Türk Hava Yolları'nda geçiren Derya Güç, Maltepe Yalıspor, Sistem9 Yeşilyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını da giymişti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 2 yılı Türk Hava Yolları'nda geçiren Derya Güç, Maltepe Yalıspor, Sistem9 Yeşilyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını da giymişti.
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