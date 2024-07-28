Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Derya Güç'ü transfer etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Derya Güç'ü kadrosuna kattı.

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Derya Güç'ü transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2024 00:12
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Derya Güç'ü transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 2 yılı Türk Hava Yolları'nda geçiren Derya Güç, Maltepe Yalıspor, Sistem9 Yeşilyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını da giymişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery