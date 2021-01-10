Beşiktaş Kadın Voleybol küme düştü

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA
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Beşiktaş Kadın Voleybol küme düştü
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10 Ocak 2021 17:42
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 23. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş'ın, normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Sistem9 Yeşilyurt ise 11. galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)

Setler: 21-25, 13-25, 18-25

Süre: 26, 21, 25 (72 dakika)



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