Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Bahar Özgüvenç dönemi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Bahar Özgüvenç oldu.

Haber; AA
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Bahar Özgüvenç dönemi
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25 Eylül 2020 19:20
Beşiktaş Kulübü, kadın futbol takımında teknik direktörlük görevine Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Bahar Özgüvenç getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bahar Özgüvenç'e görevinde başarılar dileriz."

 


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