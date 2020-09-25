Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Bahar Özgüvenç dönemi

Beşiktaş Kulübü, kadın futbol takımında teknik direktörlük görevine Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Bahar Özgüvenç getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bahar Özgüvenç'e görevinde başarılar dileriz."
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Bahar Özgüvenç getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bahar Özgüvenç'e görevinde başarılar dileriz."