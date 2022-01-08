Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 pozitif!

Beşiktaş, kadın futbol takımının teknik direktörü Mesut Kır ile birlikte 8 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 pozitif!
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08 Ocak 2022 12:47
Beşiktaş , kadın futbol takımının teknik direktörü Mesut Kır ile birlikte 8 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Beşiktaş Vodafone Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hatayspor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörümüz Necmettin Çelikhan, Teknik Direktörümüz Mesut Kır ve 8 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan; Çelikhan, Kır ve sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

9 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Defne Belediyesi Atatürk Stadı'nda Hatayspor ile oynayacağımız maçta Beşiktaş Vodafone Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Atletik Performans ve Yardımcı Antrenörümüz Gizem Başkaya bulunacaktır. 

 


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