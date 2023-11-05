Beşiktaş Kadın Futbol Takımı farklı kazandı

Kadınlar Futbol Ligi karşılaşmasında Beşiktaş United Payment deplasmanda Ataşehir Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı farklı kazandı
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05 Kasım 2023 16:22
Kadınlar Futbol Ligi 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş United Payment deplasmanda konuk olduğu Ataşehir Belediyespor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş United Payment'e galibiyeti getiren golleri Opa Clement (2), Vivian İkechukwu, Yessica Rodriguez ve Donjeta Halilaj kaydetti.

Beşiktaş United Payment aldığı bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Ataşehir Belediyespor 1 puanda kaldı.

Beşiktaş United Payment bir sonraki karşılaşmasında sahasında Adana İdman Yurdu'nu ağırlarken, Ataşehir Belediyespor deplasmanda Amed'e konuk olacak.

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