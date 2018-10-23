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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na takviye

Siyah-beyazlı ekip, Fransız oyun kurucu Epoupa'yı kadrosuna dahil etti.

Kaynak: AA
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na takviye
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23 Ekim 2018 16:13
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa ile anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Olivia Epoupa ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Son olarak Galatasaray'da forma giyen 1,65 metre boyundaki oyuncu, 8,4 sayı, 5,1 asist ve 3,6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.



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