Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı yeni transferini açıkladı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tijana Krivacevic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı yeni transferini açıkladı
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09 Eylül 2023 18:52
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Sırp asıllı Macar basketbolcu Tijana Krivacevic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 33 yaşındaki uzun forvet Tijana Krivacevic'i transfer ettiği bildirildi.

Tijana Krivacevic, geçen sezon İtalya Süper Ligi ekibi Bruschi San Giovanni Valdarno formasıyla 15 maçta 11,8 sayı ve 5,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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