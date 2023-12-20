Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı son 16 için sahada

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı sahasında Zabiny Brno'yu konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı son 16 için sahada
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20 Aralık 2023 14:29
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında 21 Aralık Perşembe (yarın) Çekya temsilcisi Zabiny Brno'yu ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Çekya'da oynanan ilk mücadeleyi 73-63 kaybeden Beşiktaş, turu geçmesi halinde son 16 turuna adını yazdıracak.

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