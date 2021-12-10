Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü belli oldu

Ayhan Avcı, Beşiktaş'ın Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü belli oldu
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10 Aralık 2021 16:44
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ayhan Avcı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'un uzun yıllar başantrenörlüğünü üstlenen Avcı'nın siyah-beyazlı takımın başına getirildiği belirtildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk 6 haftasında galibiyet elde edemeyen Beşiktaş'ta başantrenör Erdal Erdinç, görevinden istifa etmişti.


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