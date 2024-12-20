Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan oyun kurucu takviyesi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Alman oyuncu Alexis Peterson'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan oyun kurucu takviyesi
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20 Aralık 2024 20:01
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Almanya Mili Takımı'nda forma giyen oyun kurucu Alexis Peterson'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alexis Peterson, kariyerinde Seattle Storm, Hapoel Petah Tikva, AZS UMCS Lublin, Maccabi Bnot Ashdod, Angers - Union Feminine Basket 49, Basket Landes ve MKS Polkowice formalarını giymişti.

 
 
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