Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na tecrübeli pivot

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 33 yaşındaki oyuncu Tina Krajisnik'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na tecrübeli pivot
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18 Kasım 2024 21:41
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 33 yaşındaki oyuncu Tina Krajisnik'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırp basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Bodrum Basketbol forması giyen ve pivot bölgesinde oynayan Tina Krajisnik, kariyerinde Galatasaray, UMMC Yekaterinburg, Chicago Sky, Sopron Basket, Diosgyori, PEAC-Peks, Kızılyıldız, Radivoj Korac ve Loznica formalarını giydi.

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