Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı 3. galibiyet için sahaya çıkacak!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Slavia Banska Bystrica'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı 3. galibiyet için sahaya çıkacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2023 14:02
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibiyle karşılaşacak.

Banska Bystrica kentindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, 4 takımın yer aldığı grupta oynadığı ilk 3 maçtan 2 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrıldı.

Slavia Banska Bystrica ise gruptaki ilk 3 maçını kaybetti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 97-69 kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery