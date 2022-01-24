Beşiktaş kaçan fırsatlara yanıyor

4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Beşiktaş, toplamda 67 şut çekerken sadece 20'sinde isabet buldu. Attığı 5 gole karşılık, 11 net fırsatı harcadı

Haber; Sabah
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Beşiktaş kaçan fırsatlara yanıyor
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24 Ocak 2022 09:36
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısında 4 maçta ortaya koyduğu hücum performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, kazandığı Gaziantep ve Karagümrük maçları da dahil beklentileri karşılamaktan çok uzak bir görüntü sergiledi. Kartal, bu mücadelelerde 67 şut çekti ancak bunların sadece 20'sinde isabet buldu. 47 şut ise boşa gitti.

BATSHUAYİ AKAN OYUNDA YOK

Toplamda 5 gol kaydederken tam 11 kez büyük fırsatı harcadı. Savunmadaki oyundan memnun olan Önder Karaveli'nin hücumdaki denemeleri ise kötü performansa çözüm olamadı. Michy Batshuayi, Cyle Larin, Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Alex Teixeira son vuruşlarda saçbaş yoldurdu. Son 4 maçta 3 gol, 1 asistle oynamasına rağmen Michy Batshuayi'nin performansı yeterli bulunmuyor. Bunun nedeni Belçikalı yıldızın akan oyunda gol bulmakta zorlanması.

Kartal'ın son dört maçtaki hücum performansı

YENİ MALATYASPOR
%63 topla oynama 18 şut 3 isabet 5 büyük şans 4 kaçan büyük fırsat 3 direkten dönen top

F. KARAGÜMRÜK
%54 topla oynama 11 şut 3 isabet 3 büyük şans 2 kaçan büyük fırsat

GAZİANTEP FK
%58 topla oynama 16 şut 4 isabet 1 büyük şans 0 kaçan büyük fırsat

ÇAYKUR RİZESPOR
%48 topla oynama 22 şut 10 isabet 6 büyük şans 5 kaçan büyük fırsat 1 direkten dönen top

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