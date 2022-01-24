Beşiktaş kaçan fırsatlara yanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısında 4 maçta ortaya koyduğu hücum performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, kazandığı Gaziantep ve Karagümrük maçları da dahil beklentileri karşılamaktan çok uzak bir görüntü sergiledi. Kartal, bu mücadelelerde 67 şut çekti ancak bunların sadece 20'sinde isabet buldu. 47 şut ise boşa gitti.



BATSHUAYİ AKAN OYUNDA YOK



Toplamda 5 gol kaydederken tam 11 kez büyük fırsatı harcadı. Savunmadaki oyundan memnun olan Önder Karaveli'nin hücumdaki denemeleri ise kötü performansa çözüm olamadı. Michy Batshuayi, Cyle Larin, Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Alex Teixeira son vuruşlarda saçbaş yoldurdu. Son 4 maçta 3 gol, 1 asistle oynamasına rağmen Michy Batshuayi'nin performansı yeterli bulunmuyor. Bunun nedeni Belçikalı yıldızın akan oyunda gol bulmakta zorlanması.



Kartal'ın son dört maçtaki hücum performansı



YENİ MALATYASPOR

%63 topla oynama 18 şut 3 isabet 5 büyük şans 4 kaçan büyük fırsat 3 direkten dönen top



F. KARAGÜMRÜK

%54 topla oynama 11 şut 3 isabet 3 büyük şans 2 kaçan büyük fırsat



GAZİANTEP FK

%58 topla oynama 16 şut 4 isabet 1 büyük şans 0 kaçan büyük fırsat



ÇAYKUR RİZESPOR

%48 topla oynama 22 şut 10 isabet 6 büyük şans 5 kaçan büyük fırsat 1 direkten dönen top





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