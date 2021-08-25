Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı da isteyen siyah beyazlılar transferi olumlu sonuçlandıramadı.



Sassuolo Yöneticileri Beşiktaşlı mevkidaşlarına milli stoper Kaan Ayhan için kesinlikle 7 milyon Euro'dan aşağı düşmeyeceklerini belirterek, Kartal'ın teklifini reddetti.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği milli futbolcunun transferi için çalışan siyah beyazlı yönetim, Sassuolo Kulübü'ne bonservis için 3 milyon Euro teklif etmişti. Kaan'ı geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro'ya satın alan Sassuolo ise 7 milyon Euro'luk fiyatta pazarlık yapmadı.



Geçen sezon İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da 23 maça çıkan milli futbolcu gol atma başarısı gösteremezken bir asist yaptı. Bu müsabakalarda %91 pas isabeti yakalayan Kaan Ayhan bu alanda öne çıktı.



