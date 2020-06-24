Beşiktaş, Junior Fernandes'i de istiyor

Beşiktaş, N'Sakala'nın ardından Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Junior Fernandes'i de listesine aldı. Transferde mutlu son çok yakın.

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Beşiktaş, Junior Fernandes'i de istiyor
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24 Haziran 2020 10:31
Beşiktaş N'Sakala'dan sonra bir Alanyasporlu yıldızı daha bitirecek. Diaby ile yeni anlaşma yapmayacak olan Siyah-Beyazlı yönetim Tyler Boyd'u kiralık olarak göndermeyi planlarken bu boşluğu Alanyasporlu Junior Fernandes ile doldurmayı planlıyor. Şilili futbolcu Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda transfer olurken başarılı bir grafik çizdi.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Fernandes için Beşiktaş'ın temaslarını hızlandırdığı ve 26 Temmuz'da bitecek olan sözleşmesinin ardından bu oyuncuyu kadroya katacağı öğrenildi. Hücum anlamında sıkıntılı olan Beşiktaş, bu transferle birlikte bonservis bedeli de ödememiş olacak.

30 MAÇTA 10 GOL 6 ASİST YAPTI

Şilili futbolcuyla Alanyaspor'da çalışan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği ve yönetimle yaptığı görüşmede bu oyuncunun alınmasını talep ettiği ortaya çıktı. Fernandes bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol 6 asistle oynadı.





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