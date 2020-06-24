Beşiktaş, Junior Fernandes'i de istiyor

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK



30 MAÇTA 10 GOL 6 ASİST YAPTI



Beşiktaş N'Sakala'dan sonra bir Alanyasporlu yıldızı daha bitirecek. Diaby ile yeni anlaşma yapmayacak olan Siyah-Beyazlı yönetim Tyler Boyd'u kiralık olarak göndermeyi planlarken bu boşluğu Alanyasporlu Junior Fernandes ile doldurmayı planlıyor. Şilili futbolcu Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda transfer olurken başarılı bir grafik çizdi.Fernandes için Beşiktaş'ın temaslarını hızlandırdığı ve 26 Temmuz'da bitecek olan sözleşmesinin ardından bu oyuncuyu kadroya katacağı öğrenildi. Hücum anlamında sıkıntılı olan Beşiktaş, bu transferle birlikte bonservis bedeli de ödememiş olacak.Şilili futbolcuyla Alanyaspor'da çalışan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği ve yönetimle yaptığı görüşmede bu oyuncunun alınmasını talep ettiği ortaya çıktı. Fernandes bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol 6 asistle oynadı.