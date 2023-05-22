Beşiktaş Josuha Guilavogui'ye ön sözleşme teklif etti!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek önümüzdeki sezon avrupa kupalarında mücadele etmeyi kesinleştirdi. Avrupa kupaları için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler orta saha transferine çevrildi.
Todofichajes'in haberine göre Beşiktaş, Wolfsburg ile mukavelesi bitecek olan orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui'ye ön sözleşme tekfilinde bulundu.
Orta sahada savunma ve oyun kurma beceleri ön planda olan Guilavogui, stoper mevkisinde de oynabiliyor.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun öne çıkan özellikleri oyun kurma kabiliyeti ve defansif özellikleri olarak biliniyor.
ATLETİCO MADRİD VE FRANSA MİLLİ TAKIMINDA DA OYNADI
Kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Saint Ettiene ve Bordeaux formaları da terleten Guilavogui, 7 kez Fransa Milli Takımında oynama başarısı gösterdi.
Josuha Guilavogui, 2014'te transfer olduğu Wolfsburg ile çıktığı 267 maçta maçta 11 gol 8 asist kaydetti.
Gine asıllı Fransız futbolcu ile Süper Lig'den ilgilenen bir başka takım ise Adana Demirspor olarak biliniyor.
Todofichajes'in haberine göre Beşiktaş, Wolfsburg ile mukavelesi bitecek olan orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui'ye ön sözleşme tekfilinde bulundu.
Orta sahada savunma ve oyun kurma beceleri ön planda olan Guilavogui, stoper mevkisinde de oynabiliyor.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun öne çıkan özellikleri oyun kurma kabiliyeti ve defansif özellikleri olarak biliniyor.
ATLETİCO MADRİD VE FRANSA MİLLİ TAKIMINDA DA OYNADI
Kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Saint Ettiene ve Bordeaux formaları da terleten Guilavogui, 7 kez Fransa Milli Takımında oynama başarısı gösterdi.
Josuha Guilavogui, 2014'te transfer olduğu Wolfsburg ile çıktığı 267 maçta maçta 11 gol 8 asist kaydetti.
Gine asıllı Fransız futbolcu ile Süper Lig'den ilgilenen bir başka takım ise Adana Demirspor olarak biliniyor.