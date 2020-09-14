Beşiktaş, Josef'i açıkladı!

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.



Geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla 23 resmi maça çıkan Josef, 3 asistle oynamıştı.



2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olmuştu.



