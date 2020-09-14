Beşiktaş, Josef'i açıkladı!

Beşiktaş, Josef de Souza'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Josef'i açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2020 18:37
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla 23 resmi maça çıkan Josef, 3 asistle oynamıştı.

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olmuştu.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için