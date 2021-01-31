Beşiktaş, Josef ile sözleşmeyi uzattı

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, Josef ile sözleşmeyi uzattı
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31 Ocak 2021 12:51
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza'nın kontratı uzatıldı

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; "Beşiktaş mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi

Josef açıklamasında, "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem. İkincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" dedi.



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