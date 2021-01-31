Beşiktaş, Josef ile sözleşmeyi uzattı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza'nın kontratı uzatıldı



Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; "Beşiktaş mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi



Josef açıklamasında, "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem. İkincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" dedi.



