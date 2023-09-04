Beşiktaş, Fluminense'nin Brezilyalı yıldız stoperi Nino için görüşmelere başladı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Nino için Fluminense'ye 7 milyon euro'luk çıkış maddesini ödeyebileceğini ancak bunu 4-5 yıllık vadeyle yapabileceğini iletti. Fluminense, bu ilk teklifi geri çevirdi ve 3.5 milyon euro peşin, 3.5 milyon euro vadeli ödenebileceğini iletti.
Beşiktaş, bu miktarda peşin ödeme yapamayacağını ileterek 2.5 milyon euro peşin, 4.5 milyon euro vadeli teklifini iletti. Fluminense bu son teklife henüz bir yanıt vermedi.
Fluminense cephesi, Beşiktaş'ın teklifi sonrasında tedbirden Nino'yu Fortaleza maçında oynatmadı.
JORGE JESUS'UN GÖZDESİYDİ
Nino'nun adı Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe ile de çok anılmış ancak mali şartlarda anlaşma sağlanamayınca transfer gerçekleşmemişti.
NINO KİMDİR?
Criciuma altyapısından yetişen ve 2020'de 1 milyon euro bonservisle Fluminense'ye transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, takımıyla 222 maça çıktı.
Nino, Brezilya U23 ve Olimpik takımlarında forma giymeyi de başardı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Nino için Fluminense'ye 7 milyon euro'luk çıkış maddesini ödeyebileceğini ancak bunu 4-5 yıllık vadeyle yapabileceğini iletti. Fluminense, bu ilk teklifi geri çevirdi ve 3.5 milyon euro peşin, 3.5 milyon euro vadeli ödenebileceğini iletti.
Beşiktaş, bu miktarda peşin ödeme yapamayacağını ileterek 2.5 milyon euro peşin, 4.5 milyon euro vadeli teklifini iletti. Fluminense bu son teklife henüz bir yanıt vermedi.
Fluminense cephesi, Beşiktaş'ın teklifi sonrasında tedbirden Nino'yu Fortaleza maçında oynatmadı.
JORGE JESUS'UN GÖZDESİYDİ
Nino'nun adı Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe ile de çok anılmış ancak mali şartlarda anlaşma sağlanamayınca transfer gerçekleşmemişti.
NINO KİMDİR?
Criciuma altyapısından yetişen ve 2020'de 1 milyon euro bonservisle Fluminense'ye transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, takımıyla 222 maça çıktı.
Nino, Brezilya U23 ve Olimpik takımlarında forma giymeyi de başardı.