Beşiktaş JK 2. Uluslararası Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nın açılış töreni, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.



Açılış törenine; Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Amatör Şubeler ve Spor Okulları Yöneticisi Hakan Çelebi ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş katıldı.



14 ülkeden 600'e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde gerçekleştirilen dans gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.



Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, gösterilerin ardından açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdiğini dile getiren Ateş, "İkincisini düzenlediğimiz Uluslararası Ritmik Jimnastik Şampiyonası'na 14 ülkeden sporcuların katılması bizleri mutlu etmiştir. Jimnastik Şubemizin sponsoru Yavuz Türker Bey ile eşine teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Türkiye'nin en eski ve en büyük kulübüdür. Beşiktaş, Türkiye'de hep ilkleri gerçekleştirmiştir. Beşiktaş, 120 yıllık tarihe ve sayfalara sığmayacak kadar başarı öyküsüne sahip koca bir çınardır. Sporun birleştirici ve barıştan yana gücü, savaşanları bir kez daha yenmiştir. Büyükler cephede savaşırken, savaşan ülkelerin çocuklarının burada birlikte olması Beşiktaşlı olarak bizleri bir kez daha mutlu etmiştir. Bu organizasyonda yer alan sporculara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Seyit Ateş konuşmasının ardından Beşiktaş Jimnastik Şubesinin sponsoru Yavuz Türker'e teşekkür ederek plaket takdim etti.





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