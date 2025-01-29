Transfer çalışmalarını sürdüren Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşandı.
Di Marzio'nun haberine göre Siyah-Beyazlılar, Jean Onana'yı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağlandı.
Haberin detayında, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.
BU SEZON ONANA
Bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 6 maçta 163 dakika giyen Jean Onana, takımına gol ya da asist katkısı sunamadı. 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 2 mücadelede sarı kart gördü.
Di Marzio'nun haberine göre Siyah-Beyazlılar, Jean Onana'yı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağlandı.
Haberin detayında, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.
BU SEZON ONANA
Bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 6 maçta 163 dakika giyen Jean Onana, takımına gol ya da asist katkısı sunamadı. 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 2 mücadelede sarı kart gördü.