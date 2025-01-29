Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana'yı sezon sonuna kadar Genoa'ya kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2025 01:17
Transfer çalışmalarını sürdüren Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşandı.

Di Marzio'nun haberine göre Siyah-Beyazlılar, Jean Onana'yı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya sezon sonuna kadar kiraladı.

Haberin detayında, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

BU SEZON ONANA
Bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 6 maçta 163 dakika giyen Jean Onana, takımına gol ya da asist katkısı sunamadı. 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 2 mücadelede sarı kart gördü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery